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الاتحاد الأوروبى: قلقون من تقارير عن تجدد هجمات الحوثيين على مأرب والجوف

الإثنين، 08 فبراير 2021 06:09 م
الاتحاد الأوروبى: قلقون من تقارير عن تجدد هجمات الحوثيين على مأرب والجوف الحوثيين
كتب محمد شرقاوى

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أفادت العربية فى نبأ عاجل لها أن الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه من تقارير عن تجدد هجمات الحوثيين على مأرب والجوف.

وفى وقت سابق ذكر التليفزيون السعودي أن التحالف بقيادة السعودية في اليمن قال اليوم الاثنين، إنه اعترض ودمر طائرة مُسيرة ملغومة أطلقتها حركة الحوثي المتحالفة مع إيران.

ولم تتطرق قناة الإخبارية التلفزيونية وقناة العربية، التي أوردت الخبر أيضا، إلى تفاصيل، يأتى ذلك بعدما كان التحالف قد ذكر أمس الأحد إنه اعترض أربع طائرات مُسيرة ملغومة أُطلقت صوب جنوب المملكة.


الحوثيين

الاتحاد الأوروبي

مارب

الجوف

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