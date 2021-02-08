اليوم السابع
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الإثنين، 08 فبراير 2021 08:15 ص
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الأردن يدين استمرار الحوثيين استهداف مناطق مدنية في السعودية

الإثنين، 08 فبراير 2021 07:16 ص
الأردن يدين استمرار الحوثيين استهداف مناطق مدنية في السعودية ملك الأردن العاهل عبد الله الثاني
وكالات

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دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استمرار الحوثيين استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق طائرة مسيّرة مفخخة حيث تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها.
 
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز مجدداً موقف المملكة الثابت في استنكار ورفض هذه الهجمات الإرهابية الجبانة المتكررة، كما أكد وقوف الاردن الدائم إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، لافتا الى أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

الأردن

الحوثيين

السعودية

العلاقات بين الاردن والسعودية

اليمن

الحرب في اليمن

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