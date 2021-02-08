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الأردن: القضية الفلسطينية هى مفتاح السلام فى المنطقة

الإثنين، 08 فبراير 2021 04:42 م
الأردن: القضية الفلسطينية هى مفتاح السلام فى المنطقة ايمن الصفدى
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدى، إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية ومفتاح السلام، متابعا: مستعدون للانخراط مع الإدارة الأميركية الجديدة من أجل السلام وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف أيمن الصفدي، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، أن القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام في المنطقة، موضحا أنه يجب إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام في المنطقة.

وتابع وزير الخارجية الأردني: إشارات إيجابية من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن القضية الفلسطينية، موضحا أنه يجب حشد موقف دولي فاعل بوجه الإجراءات الإسرائيلية.

وقال أيمن الصفدى، إنه لابد من عمل عربي ممنهج لحماية المقدسات في القدس، متابعا: نريد سلاما شاملا ودائما وشرط تحقيقه زوال الاحتلال، ولافتا إلى أن العالم العربي يدفع كلفة استمرار الأزمات في المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية الأردني: أدعو لبلورة آلية عمل فاعلة للمساهمة بحل أزمة سوريا، متابعا: نريد إنهاء التوتر مع إيران شرط وقف تدخلها في شؤون الدول العربية، وهناك بارقة أمل لحل أزمة اليمن ويجب تدعيمها.

 

 


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ايمن الصفدى

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