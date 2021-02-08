اليوم السابع
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الإثنين، 08 فبراير 2021 05:10 م
خالد صلاح
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الأرجنتين تعلن اكتشاف أول 4 حالات إصابة بسلالتى "كورونا" البرازيليتين

الإثنين، 08 فبراير 2021 04:30 م
الأرجنتين تعلن اكتشاف أول 4 حالات إصابة بسلالتى "كورونا" البرازيليتين فيروس كورونا فى الارجنتين
أ ش أ

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أعلن وزير الصحة الأرجنتيني جينيس جونزاليس جارسيا اليوم، الإثنين، اكتشاف أول 4 حالات إصابة بسلالتيّ فيروس "كورونا" المستجد المكتشفتين لأول مرة في البرازيل.
 
وقال جارسيا- عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- "التعرف مؤخرا على سلالة الأمازون 'بيه. 1' في عينتين، وسلالة ريو دي جانيرو 'بيه. 2' في مسافرين آخرين"، موضحا أن جميعهم من البرازيل".
 
وتُعد الأرجنتين إحدى أكثر دول العالم تضررا من تفشي وباء "كورونا" المستجد من حيث أعداد الإصابات والوفيات، إذ سجلت حتى اليوم نحو مليونيّ إصابة، مات منها أكثر من 49 ألف شخص.

الأرجنتين

كورونا

صحة

فيروس كورونا

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