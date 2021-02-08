الأرجنتين تعلن اكتشاف أول 4 حالات إصابة بسلالتى "كورونا" البرازيليتين

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أعلن وزير الصحة الأرجنتيني جينيس جونزاليس جارسيا اليوم، الإثنين، اكتشاف أول 4 حالات إصابة بسلالتيّ فيروس "كورونا" المستجد المكتشفتين لأول مرة في البرازيل.

وقال جارسيا- عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- "التعرف مؤخرا على سلالة الأمازون 'بيه. 1' في عينتين، وسلالة ريو دي جانيرو 'بيه. 2' في مسافرين آخرين"، موضحا أن جميعهم من البرازيل".

وتُعد الأرجنتين إحدى أكثر دول العالم تضررا من تفشي وباء "كورونا" المستجد من حيث أعداد الإصابات والوفيات، إذ سجلت حتى اليوم نحو مليونيّ إصابة، مات منها أكثر من 49 ألف شخص.