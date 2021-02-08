اقبال متوسط على انتخابات المحامين بنقابتى شمال وجنوب القليوبية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تشهد انتخابات نقابتى المحامين بشمال وجنوب القليوبية الفرعية، اقبالا متوسطا من الأعضاء على التصويت في انتخابات مجلسى النقابتين التي انطلقت اليوم الإثنين، بمحكمتى بنها وشبرا الخيمة الابتدائية حيث جري فتح باب الاقتراع ضمن جولات المرحلة الثانية للانتخابات على مستوي الجمهورية، حيث نشرت أجهزة الأمن عناصرها وتواجدت سيارات الأمن المركزى بمحيط نقابة المحامين ببنها لتأمين سير العملية الانتخابية.

وجرت الانتخابات وفقا للإجراءات الإحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد بجانب عدد من الضوابط التي وضعتها اللجنة القضائية المشرفة على الإنتخابات وهي عدم التصوير داخل اللجان وعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية خلال العملية الانتخابية أو عملية الفرز والإعلان عن النتائج يكون من خلال اللجنة المشرفة مع التأكيد على ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجه فيروس كورونا المستجد.

وجرى فتح بابالاقتراع في التاسعة صباحا وتستمر حتي الخامسة عصرا يتخللها وقت راحة لمدة ساعة ظهرا وتجري أعمال الفرز طبقا لنص المادة 152 من قانون المحاماة.

ويتنافس 5 مرشحين على مقعد نقيب محامين جنوب القليوبية، فيما وصل عدد المتقدمين لخوض الانتخابات على مقاعد العضوية 28 مرشحاً على 8 مقاعد متضمنة مقعد الشباب علي أن تكون أماكن التصويت بمقر النقابة ببرج الشرطة وفي قليوب بالفناء المواجه للمحكمة وفي القناطر الخيرية بغرفة المحامين بالمحكمة وفي العبور بمقر النقابة وفي محكمة الخانكة بالسرادق المقام بفناء محكمة الأسرة فيما جري تخصيص مقر اللجنة العامة ببرج الندي بشارع أحمد حلمى.

فيما يشهد معقد النقيب بشمال القليوبية منافسة شديدة علي مقعد النقيب ويتنافس عليه 6 من المرشحين وهم عماد سليم ووائل ذكرى ومجدى المهدى ومحمد جودة عبد العال وأحمد يوسف أبو النجا وطلعت داوود، وعلى مقعد الشباب يتم انتخاب مرشح من إجمالى 5 مرشحين هم عمرو الحوى ومحمد النساج وأحمد الشاعر ومحمد صادق ومحمد عماد، وفي الجزئيات يتم اختيار 7 مرشحين من إجمالى 16 مرشح منهم 3 ببندر بنها و4 بمركز بنها و2 بكفر شكر و3 بشبين القناطر و4 بطوخ.

حيث يبلغ عدد إجمالى الجمعية العمومية 5368 محاميا حيث تشهد الانتخابات هدوءا نسبيا مع بداية التصويت الذى يجرى في 4 لجان حيث يستمر التصويت حتى الخامسة مساءا.

فيما شددت جهات الرقابة والتامين واللجنة المشرفة علي الإنتخابات بالجنوب والشمال علي إلتزام جميع المرشحين والناخبين بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية حيث لم يتم السماح بدخول المقار بدون كمامة.



إقبال المحامين بنقابة شمال القليوبية



إقبال المحامين على الانتخابات



جانب من الإقبال