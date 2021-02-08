استخراج شاب على قيد الحياة بعد 29 ساعة من انهيار حفر للتنقيب عن الأثار بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

نجحت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد حسام المصرى بعد جهود أستمرت من الساعة العاشرة صباح أمس وحتى الثالثة من اليوم لمدة بلغت 29 ساعة من إستخراج شاب من أسفر حفر بعمق حوالى 6 أمتار أنهارت عليه الأتربة إثناء قيامه بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار بمنزلة الكائن بشارع الترعة المردومة دائرة مركز أخميم وتم نقله للمستشفى الجامعى.

وتمكنت قوات الإنقاذ البرى إدارة الحماية المدنية بعد رفع كميات كبيرة من الطمى من الوصول إلى الشاب وعثر عليه موجود أسفل برميل لكن باقى جسده حتى الرقبة عالق بالأسفل تم تكشف الرأس وتم إمدادة بالأوكسجين عن طريق أسطوانات بمعرفة رجال الإسعاف وتم إمدادة بالعصير طوال تلك المدة حتى تمكنت القوات بعد مرور 29 ساعة من إستخراجه على قيد الحياة.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بحدوث انهيار على شاب أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله دائرة المركز وتم الدفع بقوات الإنقاذ البرى لاستخراجه من أسفل الأتربة المنهارة عليه.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم أنه أثناء قيام شاب يبلغ من العمر 26 سنة بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بدائرة مركز أخميم حدث انهيار لناتج الحفر عليه وهو بداخله تم إخطار قوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية التى انتقلت إلى مكان البلاغ وتبين أن الشاب مازال على قيد الحياة تم إمداد الشاب بخراطيم الأوكسجين وتجرى الآن المحاولات لإزالة نواتج الحفر التى انهارت عليه تمهيدا لإخراجه على قيد الحياة.

تم فرض كردون أمنى بالمنطقة وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.