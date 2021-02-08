ارتفاع ضحايا انهيار جليدى فى الهند إلى 18 قتيلا و200 مفقود

يبحث رجال الإنقاذ في القسم الهندي من جبال الهيمالايا اليوم الاثنين عن أكثر من 200 مفقود، بعضهم حوصروا في نفق، بعد انفصال جزء من قمة جليدية مما تسبب في اندفاع سيل من المياه والصخور والتراب إلى أحد الوديان.

واجتاح السيل الذي وقع عند قمة ناندا ديفي، ثاني أعلى قمة في الهند، مشروعا صغيرا للطاقة الكهرومائية وألحق أضرارا بمشروع آخر أكبر على نهر دوليجانجا تبنيه شركة (إن.تي.بي.سي) التابعة للدولة.

وقال مسؤولون إن فرق الإنقاذ انتشلت 18 جثة.

ومعظم المفقودين من العاملين في المشروعين، وهما ضمن عدد كبير من المشروعات تبنيها الدولة في جبال ولاية أوتار كاند في إطار جهود التنمية.

وقال تريفندرا سينغ راوات، رئيس وزراء الولاية، "هناك نحو 203 في عداد المفقودين حتى الآن" والعدد يتغير مع ورود مزيد من المعلومات من المنطقة النائية عن أناس جرفهم السيل.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المياه وهي تجتاح سدا صغيرا وتجرف معدات بناء وتطيح بجسور صغيرة.

وقال سانجرام سينغ راوات، العضو السابق في مجلس قرية ريني، الموقع الأقرب لمشروع الطاقة الكهرومائية الصغير، لوسائل إعلام محلية "السيل جرف كل شيء.. الناس والماشية والشجر".

وتركز فرق الإنقاذ على الحفر لشق طريقها عبر نفق بطول 2.5 كيلومتر عند مشروع محطة تابوفان فيشنوجاد للطاقة الكهرومائية، حيث تعتقد السلطات أن نحو 30 عاملا محاصرون بداخله.