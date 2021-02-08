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اتصال بين بوتين ونتنياهو بحث تقوية التنسيق العسكرى المشترك فى سوريا

الإثنين، 08 فبراير 2021 04:35 م
اتصال بين بوتين ونتنياهو بحث تقوية التنسيق العسكرى المشترك فى سوريا نتنياهو
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن اتصال بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بحث تقوية التنسيق العسكري المشترك في سوريا.

وذكرت القناة، أن اتصال بنيامين نتنياهو بفلاديمير بوتين بحث تموضع إيران العسكري في سوريا.

وفى وقت سابق مثل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أمام محكمة اليوم الاثنين، للرد على اتهامات بالفساد قبل حوالى ستة أسابيع من الانتخابات العامة.

ولم يدل نتنياهو بأى تصريحات للصحفيين فى مبنى المحكمة بالقدس حيث اجتمع مع محاميه، وهو يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا، قبل بدء الجلسة.

 


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بوتين

روسيا

إسرائيل

سوريا

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