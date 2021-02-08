إيران تدعو بايدن للتخلى عن سياسات ترامب فى تعامله مع طهران

كتب أحمد عرفة

دعا وزير الخارجية الإيرانى، محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التخلي عن سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب فى تعامله مع طهران.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضاف محمد جواد ظريف، أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق النووى وانتهكته، لهذا يتعين عليها العودة إلى إليه وتطبيق التزاماتها.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: أمام الرئيس بايدن خياران وهما تطليق سياسات دونالد ترامب الفاشلة أو البناء على إخفاقاته، والبناء على إخفاقاته لن يولد سوى إخفاقات إضافية.