يعد هذا سابع تفشي لأنفلونزا الطيور في مزرعة في تشيبا منذ ديسمبر الماضي، بعد تفشي تم تأكيده بمزرعة في مدينة أساهي القريبة يوم السبت فقط.



وفي نفس السياق، أعدمت حكومة مقاطعة ميازاكي حوالي 240 ألف دجاجة تمت تربيتها في بلدة شنتومي على بعد حوالي 500 متر فقط من مزرعة حدث فيها تفشي الفيروس في أواخر يناير، حيث تم فرض قيود على نقل البيض والدجاج من جميع المزارع الواقعة على بعد 10 كيلومترات من المنشآت التي أصابها المرض حديثًا في المقاطعتين.