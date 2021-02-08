اليوم السابع
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الإثنين، 08 فبراير 2021 08:00 ص
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إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع إلى مليوني و288545 حالة

الإثنين، 08 فبراير 2021 07:36 ص
إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع إلى مليوني و288545 حالة كورونا
رويترز

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى مليوني و288545 بعد تسجيل 4535 إصابة جديدة.

وأوضحت بيانات المعهد أيضا أن عدد الوفيات ارتفع إلى 61675 بعد تسجيل 158 حالة جديدة.


كورونا في ألمانيا

إصابات كورونا في ألمانيا

ألمانيا

كورونا

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