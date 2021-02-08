اليوم السابع
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إزالة العشش بمنطقة السلخانة في طنطا ونقل قاطنيها لمساكن الإيواء.. صور

الإثنين، 08 فبراير 2021 01:04 م
إزالة العشش بمنطقة السلخانة في طنطا ونقل قاطنيها لمساكن الإيواء.. صور إزالة العشش
الغربية مصطفى عادل

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نفذ حى ثان طنطا في محافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمود عيسى رئيس الحي، حملة مكبرة لإزالة العشش العشوائية بمنطقة السلخانة في نطاق الحي، ونقل قاطنيها لمساكن الإيواء العاجل. يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بإزالة كافة مظاهر العشوائيات ضمن أعمال خطط تطوير العشوائيات بنطاق المحافظة.

وقامت رئاسة حى ثان طنطا برئاسة الدكتور محمود عيسى رئيس الحى بمعاونة نوابه، بشن حملة مكبرة لإزالة العشش بمنطقة السلخانة، وإزالتها كليا، حتى سطح الأرض باستخدام اللوادر، بعد أن تم حصر سكانها.

وقام الحى بنقل سكان العشش لمساكن بالإيواء العاجل بحضور أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وتسلم سكان العشش المساكن بحضور لجنة مشتركة من حى ثان طنطا والتضامن الاجتماعي، ولجنة الإسكان بالمحافظة.

 

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