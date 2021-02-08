إدارة بايدن تتحرك للانضمام من جديد لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

تستأنف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المشاركة في أنشطة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيعلن اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة ستعود إلى المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له بصفة مراقب.

وقال المسؤول "نعتزم القيام بذلك ونحن نعلم أن الطريقة الأكثر فعالية لإصلاح وتحسين المجلس هي التعامل معه بطريقة قائمة على المبادئ.

"نعلم أن المجلس لديه القدرة على أن يكون منبرا مهما لمن يحاربون الطغيان والظلم في جميع أنحاء العالم. ونسعى من خلال وجودنا على الطاولة إصلاحه والتأكد من أنه يمكن أن يرقى إلى مستوى هذه الإمكانات".

ومن المقرر أن تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا أعضاء جددا في المجلس في وقت لاحق هذا العام.