وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين، بأنه تم تسجيل 1268 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 463 ألفا و470 حالة.



وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه تم توزيع 59 مليونا و307 آلاف و800 جرعة لقاح كورونا على الأقل في جميع أنحاء البلاد، كما تم إعطاء 41 مليونا و210 آلاف و937 جرعة على الأقل للمواطنين.