"أمطار الدم" تصبغ ثلوج جبال البرانس باللون البنى فى فرنسا.. صور

فاطمة شوقى

نشرت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية صور غير عادية للثلج الموجود على جبال البرانس، التى تقع بين فرنسا وإسبانيا، ملون باللون البنى أو الأحمر الداكن، نتيجة المطر الدموى، بسبب الغبار الصحراوى الذى دفعته الرياح من الجنوب.

No se había visto en 30 años, al menos con esta intensidad. Lluvia de barro en @llanoshospital #Benasque #Pirineos #Huesca vía Jorge Mayoral pic.twitter.com/2rXWJiOkly — AEMET_Aragón (@AEMET_Aragon) February 6, 2021

وقالت الصحيفة إنه يبدو أن الجبال الثلجية مأخوذة من صورة فوتوغرافية ملون بلون بني داكن عندما تزامن مرور جبهة مع سحب المادة في التعليق الصحراوي في الطبقات السفلى من الغلاف الجوي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الظاهرة معروفة بأسم "أمطار الدم"، وتحدث عندما يكون لتدفق الرياح مكون جنوبي أو جنوبي غربي فوق شبه الجزيرة ويؤثر على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​بشكل خاص.

وعرضت خدمة الأرصاد الجوية الفرنسية (Meteo France) على تويتر صورة أقمار صناعية يمكن من خلالها رؤية غبار الصحراء بالقرب من ساحل البحر الأبيض المتوسط​​، في اتجاه فرنسا وإيطاليا.

في الواقع ، لم يتم رؤية أمطار الدماء في نهاية هذا الأسبوع في إسبانيا فقط، حيث شهدت جبال الألب الفرنسية والسويسرية تحول الثلج أيضًا إلى اللون البني.



ظاهرة امطار الدم

من جهتها، نشرت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية الإسبانية (Aemet) أيضًا عدة صور لـ "أمطار الدم" فى منتجعات التزلج على الجليد فى جبال أراجون بيرينيه، وأكدوا "لم نشهده منذ 30 عاما على الأقل بهذه الكثافة".