اليوم السابع
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الإثنين، 08 فبراير 2021 08:15 م
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ألمانيا تطرد دبلوماسيا روسيا ردا على إجراء مماثل

الإثنين، 08 فبراير 2021 06:42 م
ألمانيا تطرد دبلوماسيا روسيا ردا على إجراء مماثل المستشارة الألمانية ميركل
رويترز

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 قالت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين إن ألمانيا طردت دبلوماسيا يعمل في السفارة الروسية في برلين ردا على قيام موسكو بطرد دبلوماسي ألماني في الأسبوع الماضي.

وقالت في بيان "أعلنت وزارة الخارجية اليوم موظفا في السفارة الروسية في برلين ’شخصا غير مرغوب فيه’". وأضافت "طردت روسيا عددا من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي من بينهم دبلوماسي في السفارة الألمانية. لم يكن هذا القرار مبررا بأي حال".

وقالت روسيا إن الدبلوماسيين الأوروبيين المطرودين شاركوا في مظاهرة دعما لمعارض الكرملين المسجون أليكسي نافالني لكن ألمانيا خالفتها الرأي.

وقال بيان الوزارة "كان الدبلوماسي الألماني يؤدي فحسب واجب الإبلاغ عن النطورات في مكان وقوعها بشكل قانوني".


ألمانيا تطرد دبلوماسيا روسيا

تطرد دبلوماسيا روسيا

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اخبار روسيا

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