816.5 مليون جنيه استثمارات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

قال المهندس محمد بدوى عسل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط ، أن إجمالى استثمارات الدولة فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة دمياط ، بلغت 816.5 مليون جنيه ، خلال عام 2020م.

وأكد المتابعة المستمرة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ومحافظ دمياط، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، لتحقيق الرؤية الحالية للدولة لدعم البنية التحتية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس شركة مياه دمياط، أنه فى قطاع مياه الشرب ، تم الانتهاء من «تطوير وتاهيل محطة مياه دمياط – تطوير وتأهيل محطة مياه كفر سليمان» بتكلفة 159 مليون جنيه، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب لعدد 31 مشروعا بقيمة 30 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم تنفيذ عدد 8 مشروعات فى قطاع الصرف الصحى بقيمة 419 مليون جنية، روافع صرف صحى (الغوابين – سيف الدين – اللوزى – العطوى – الكاشف – السواحل – عزب النهضة – توسعات محطة راس البر)، بالإضافة لمشروعات الصرف الصحى بالمشاركة المجتمعية والتى تقدم خدمة الصرف الصحى لعدد 2 قرية محرومة شاملة تنفيذ شبكات ومحطات الرفع وخطوط الطرد بمحطتى (رافع عبد القادر 2 – محطة صرف صحى بطبل) بتكلفة اجمالية 50 مليون جنيه.

وأشار إلى الانتهاء من عدد خمسة مشاريع إحلال وتجديد لشبكات الصرف الصحى بقيمة 18 مليون جنيه.

قال رئيس شركة المياه ، أنه تم إنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار بمراكز المحافظة، وتنفيذ 850 بالوعة لتصريف مياه الأمطار بتكلفة اجمالية 18.9 مليون جنيه، كما تم تدعيم الحملة الميكانيكية لقطاعى المياه والصرف الصحى بالشركة بأكثر من 35 معدة وسيارة كسح وطلمبة بقدرات مختلفة بتكلفة 32.5 مليون جنيه.

ذكر، المهندس محمد عسل، أن التكلفة الإجمالية للتطوير بقطاعات مراكز خدمة العملاء، وإصدار الفواتير ومراكز التدريب والقاعات، بلغت حوالى 59 مليون جنيه، لتشمل إنشاء مصنع لإنتاج الكمامات الطبية لتوفير احتياجات العاملين بالشركة والشركات التابعة خلال جائحة كورونا، تطوير إدارة إصدار الفواتير وتجهيزها بأحدث الطابعات والمعدات والبرامج، إنشاء وتطوير مركز خدمة عملاء دمياط المطور الذى يعمل بالنظام المركزى المميكن، وتطوير مبنى المخازن الرئيسية بالشركة.

قال محمد عسل أنه تم تطوير وتأهيل قطاع المعامل باستثمارات بلغت نحو 30 مليون جنيه، وتزويدها بأحدث الأجهزة وتجهيز وحدة المعمل المتنقل وتطوير ورشة صيانة أجهزة المعامل، وإنشاء 3 معامل فرعية جديدة هى (ميت أبو غالب - فارسكور - دقهلة 1).

نوه عسل، عن إنشاء مركز التدريب الإقليمى والمجهز بأحدث معدات التدريب والوسائل التعليمية والتوضيحية بتكلفة 5 مليون جنيه، بهدف تنمية المهارات وإعداد وتأهيل كوادر متخصصة بالمجالات المختلفة، وخلال العام تم تنفيذ 61 برنامج تدريبى ( 67 تدريب عن بعد – 16 ورشة عمل ) باجمالى 606 متدرب.

أوضح أنه خلال عام 2020 تم التواصل مع 19 ألف شكوى عن طريق الخط الساخن، والتى تم التعامل معها وحلها، وبلغت معدلات الاستجابة 72 % يتم الانتهاء منها فى أقل من 24 ساعة، و 14% خلال 48 ساعة.

وتابع أنه تم عمل 608 استقصاء رأى ميدانى و 1820 استقصاء رأى تليفونى لمتابعة مستوى أداء الخدمات المقدمة، وتنفيذ 59 ندوة توعوية بالمدارس و 15 لقاء توعى بالتعاون مع رجال الدين و25 قافلة طبية وقافلة مائية واحدة و10 ورش تعليمية لتعليم السباكة الأولية التى يمكن للسيدات بالمنازل معالجتها حرصاً على توفير المياه، كما تم تركيب 2267 قطعة موفرة للمساجد الأهلية والكنائس.

أوضح رئيس الشركة أن الشركة حصلت على عدد من شهادات الاعتماد والجودة العالمية أهمها 4شهادات ISO فى مجالات الجودة والبيئة و السلامة والصحة المهنية و الغذاء، وحصول عدد 2 محطات مياه ( مياه كفر سليمان – محطة مياه دقهلة 2 ) على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM.