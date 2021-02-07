27 ملعبا خماسيا للأهالى فى الوديان بالمجهود الذاتى في جنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة بها 4412 مستشفى، وأنها ستدخل الفترة القادمة ضمن خطة التأمين الصحى. وأضاف خالد فوده خلال كلمة له فى ملتقى التنمية فى سيناء بين الحاضر والمستقبل، والذى يتم تنظيمه بشرم الشيخ تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك مراكز طبية منتشرة فى الوديان وأنه جارى إنشاء مستشفى دهب العام ومستشفى النصر التعليمى بالطور، وأنه تم توفير الأجهزة الطبية للكشف على القادمين لشرم الشيخ.

وأشار محافظ جنوب سيناء الى أن أعداد المصابين بفيرس كورونا بشرم الشيخ قليله جدا، مضيفا :"لدينا منظومة أمنية متكاملة تتضمن رصد مرئى الكترونى لجميع الأماكن الحيوية، السور الأمنى بشرم يضم 16961 متر سور خرسانى و20670 سور معدنى وأنه تم دعم المحافظة ب925 صوبة زراعية من القوات المسلحة .

وذكر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه تم انتاج أول سلالة مصرية من تقاوى بنجر السكر تحت الظروف الطبيعية لمدينة سانت كاترين ، وأنه تم إنشاء 7 تجمعات تنموية بمحافظة جنوب سيناء، و27 ملعبا خماسيا للأهالى فى الوديان بالمجهود الذاتى.