اليوم السابع
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20 فبراير بدء امتحانات الماجستير المهنى "MBA" بجامعة سوهاج

الأحد، 07 فبراير 2021 09:11 م
20 فبراير بدء امتحانات الماجستير المهنى "MBA" بجامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز - رئيس جامعة سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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حددت جامعة سوهاج 20 فبراير الجاري موعدا لبدء امتحانات الماجستير المهني MBA، جاء ذلك خلال ترأس الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة لمجلس إدارة برنامج الدراسات العاليا للماجستير المهني MBA، لمناقشة جدول أعمال الجلسة رقم 9 المنعقدة بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجديد، بحضور الدكتور صفا محمود السيد، والدكتور أحمد سليمان، والدكتور مصطفى عبد الخالق نواب رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح الرشيدي عميد كلية التجارة، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، وعلي أبوالري مدير عام الدراسات العليا بالجامعة، ولفيف من أعضاء المجلس.

وقال الدكتور أحمد عزيز، إن المجلس وافق على عدد من القرارات المطروحة على جدول الأعمال وإرجاء البعض، منها: تحديد موعد الامتحانات لجميع المراحل بدءا من 20 فبراير للجاري وحتى 6 مارس 2021 بمقر كلية التجارة بالحرم الجديد، إرجاء قبول الدفعة الثالثة ليوم 1 سبتمبر 2021، إرجاء تحديد الدراسة للدفعات الأولى فصل دراسي ثالث، والدفعة الثانية فصل دراسي ثاني عقب ظهور النتائج بأسبوعين، رفع حافز المراقبة والملاحظة، تحديد مواعيد جداول الامتحانات.


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