اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 فبراير 2021 06:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ولى عهد ابوظبى يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء باكستان تعزيز العلاقات

الأحد، 07 فبراير 2021 06:00 ص
ولى عهد ابوظبى يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء باكستان تعزيز العلاقات محمد بن زايد
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً من عمران خان، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتنمية آفاقها على مختلف المستويات.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال مجمل التطورات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، إضافة إلى تكثيف الجهود والتعاون في مواجهة خطر الإرهاب وما يمثله من تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي.

وناقش بن زايد ورئيس الوزراء الباكستاني تطورات «جائحة كوفيد19» وأهمية التعاون والتنسيق بين دول العالم للتصدي لها واحتواء آثارها.

 


ولى عهد ابو ظبى

محمد بن زايد

باكستان

رئيس الوزراء الباكستاني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة