وكيل تعليم المنوفية يفتتح المعرض الدورى لمنتجات المدارس الفنية الزراعية.. صور

المنوفية - محمد فتحى

افتتح اليوم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية ، يرافقه هانى عنتر وكيل المديرية ، وأحمد الشناوى مدير عام التعليم الفنى بالمنوفية، المعرض الدورى لمنتجات مدارس التعليم الفنى الزراعى ، والذى يحظى بإقبال كبير من العاملين بالديوان والجمهور الخارجي .

يقدم المعرض منتجات من صنع معامل المدارس الفنية الزراعية مثل الألبان ومشتقاتها والمربات والمخللات والعطور والصابون السائل ، للبيع بأسعار رمزية تقارب سعر التكلفة .

وشهد وقائع الافتتاح مسئول الأمن بالديوان وقيادات التعليم الزراعى بالمديرية والمعلمين المشرفين على المعرض .



منتجات الصابون بمعرض المدارس الفنية بالمنوفية

وكيل تعليم المنوفية يفتتح معرض منتجات الألبان