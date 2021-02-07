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وكيل تعليم المنوفية يفتتح المعرض الدورى لمنتجات المدارس الفنية الزراعية.. صور

الأحد، 07 فبراير 2021 11:43 ص
وكيل تعليم المنوفية يفتتح المعرض الدورى لمنتجات المدارس الفنية الزراعية.. صور وكيل تعليم المنوفية يفتتح معرض منتجات الألبان
المنوفية - محمد فتحى

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افتتح اليوم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية ، يرافقه هانى عنتر وكيل المديرية ، وأحمد الشناوى مدير عام التعليم الفنى بالمنوفية، المعرض الدورى لمنتجات مدارس التعليم الفنى الزراعى ، والذى يحظى بإقبال كبير من العاملين بالديوان والجمهور الخارجي .

يقدم المعرض منتجات من صنع معامل المدارس الفنية الزراعية مثل الألبان ومشتقاتها والمربات والمخللات والعطور والصابون السائل ،  للبيع بأسعار رمزية تقارب سعر التكلفة .

وشهد وقائع الافتتاح مسئول الأمن بالديوان وقيادات التعليم الزراعى بالمديرية والمعلمين المشرفين على المعرض  .

معرض المدارس الفنية بالمنوفية (1)
منتجات الصابون بمعرض المدارس الفنية بالمنوفية

 

معرض المدارس الفنية بالمنوفية (2)
وكيل تعليم المنوفية يفتتح معرض منتجات الألبان

 


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