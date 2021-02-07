اليوم السابع
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وفاة شقيق رئيس الجزائر السابق عبد العزيز بوتفليقة إثر وعكة صحية

الأحد، 07 فبراير 2021 10:50 م
وفاة شقيق رئيس الجزائر السابق عبد العزيز بوتفليقة إثر وعكة صحية بوتفليقة
وكالات

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توفى اليوم الأحد المحامى عبد الغنى بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائرى السابق عبد العزيز بوتفليقة، إثر معاناته من وعكة صحية ألمت به فى الأيام الماضية.

 

وجاء فى نص التعزية التى نشرتها "منظمة محامى الجزائر" ونقلتها صحيفة "النهار" الجزائرية، أن شقيق الرئيس السابق المحامى عبد العزيز بوتفليقة توفى اليوم الأحد.

 

يذكر أن عبد العزيز بوتفليقة أعلن فى 2 أبريل 2019 استقالته من رئاسة البلاد قبيل انتهاء عهدته الرئاسية الرابعة، تزامنا مع مظاهرات شعبية سلمية طالبت برحيله ورموز حكمه.

 


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