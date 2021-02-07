وزير خارجية باكستان: نركز على حل مشاكل الشعب رغم تحديات كورونا

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صرح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بأن الحكومة تركز على حل مشاكل الشعب على الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن تصريح قريشي للصحفيين اليوم الأحد، قوله إن حكومة حزب الإنصاف الباكستاني ستكمل مدة حكمها الدستوري.

وأوضح وزير الخارجية إن الشعب مدرك تماما الجهود التي تبذلها حكومة حزب الإنصاف لاستئصال ظاهرة الفساد من البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة تتخذ الخطوات اللازمة للتغلب على التضخم في البلاد.