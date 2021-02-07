واشنطن (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الأمريكى أنطونى بلينكن، التزام واشنطن بالدفاع عن المملكة العربية السعودية من التهديدات الخارجية، وقال بلينكن ـ في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستعمل مع السعودية لإنهاء حرب اليمن، والارتقاء بحالة حقوق الإنسان في المملكة العربية.