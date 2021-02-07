وزير التعليم العالى يصدر قرارا بتعيين 5 مديرين عموم بجامعة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، صدور عدة قرارات للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتعيين خمسة مديرين عموم بالجامعة لمدة عام، وهم محمد أحمد سليم فى وظيفة أمين عام الجامعة المساعد بدرجة مدير عام و محمد محمد مجدى فى وظيفة أمين الجامعة المساعد بدرجة مدير عام.

وشملت القرارات محمود حلمى طعمة فى وظيفة مدير عام الصناديق الخاصة وذلك حتى بلوغه السن القانونية المقررة، و رحاب محمد عزت فى وظيفة مدير عام العلاقات الثقافية، و أحمد طه حسن عبد الله فى وظيفة أمين كلية الآداب.

وقدم رئيس جامعة بنى سويف التهنئة لمديرى العموم معبراً عن سعادته بصدور تلك القرارات، ومتمنياً منهم مواصلة العطاء لاستكمال مسيرة العملية التعليمية والإدارية والارتقاء بها داخل الجامعة.