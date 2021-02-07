هل عاد ترامب لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعى؟.. رئيس Gab يكشف التفاصيل

كتبت ريم عبد الحميد

نفى أندرو توربا، الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعى Gab أن يكون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد استخدم المنصة، بعدما أشارت تقارير عديدة إلى ذلك.

وكانت العديد من وسائل الإعلام قد ذكرت أن الرئيس الأمريكي السابق قد كسر صمته على السوشيال ميديا يوم الجمعة بمنشور على جاب. إلا أن توربا قال إن الحساب محل التساؤل لم يستخدم أبدا من قبل ترامب.

الحساب يحمل نفس اسم ترامب على تويتر قبل وقفه @realDonaldTrump، وكان دائما أرشيف لتغريدات وتصريحات الرئيس السابق والذى استمر لسنوات، بحسب ما قال توربا. وأكد رئيس جاب أنهم التزموا دوما بالشفافية بشأن هذا، وسيعلمون الناس بالتأكيد إذا بدأ ترامب فى استخدامه.

وانتقد توربا أيضا وسائل الإعلام التي نشرت خطأ أن ترامب نفسه هو من كان ينشر على هذا الحساب مع وضع علامات زرقاء كتلك التي يتم وضعها على حسابات تويتر التي تم التحقيق منها.

وكان المنشور المثير للجدل قد قال إن المزاعم التي تلاحق ترامب بشأن التورط فى أحداث الكونجرس، لا يمكن إثباتها. ونشر الحساب رسالة منسوبة لأحد محامى ترامب ويدعى ديفيد سشوين، موجهة على أحد أعضاء الكونجرس نفى فيها المزاعم التي تلاحق موكله، ورفض أن يدلى الرئيس السابق بشهادته امام الكونجرس.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب فى مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، حيث يواجه اتهاما بالتحريض على أحداث الشغب التي أدت إلى اقتحام مبنى الكابيتول يوم السادس من يناير الماضى، والتى أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص.