نائب محافظ جنوب سيناء: ربط 368 جهة إدارية بالمحافظة فى إطار التحول الرقمى

أكدت المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، أن ملف التحول الرقمى يعد من أهم الملفات التى نستطيع من خلالها الحوكمة وتقليل معدلات الفساد، مضيفة أنه فى إطار رؤية مصر 2030 تم عمل قاعدة بيانات قوية.

وأضافت ايناس سمير خلال كلمه لها فى ملتقى التنمية فى سيناء بين الحاضر والمستقبل والذى يتم تنظيمه بشرم الشيخ تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن التحول الرقمى يوفر الوقت والتكلفة ويحسن الجودة ويسهل الإجراءات، موضحا أنه تم تطوير الهيكل الإدارى للمحافظة وتطويره ليتناسب مع متطلبات المحافظة.

وتابعت: "عدلنا الهيكل التنظيمى لمركز المعلومات وربط شبكة vbn وهى مؤمنة الف بالديوان العام وربط جميع مدن المحافظة وانشاء بنية تحتية معلوماتية، وحدة متابعة لكل ملف التحول الرقمى، جنوب سيناء بها مشروعات مساحتها 31 الف كم واستطاعنا ربط 368 جهة إدارية بالمحافظة فى إطار التحول الرقمى".