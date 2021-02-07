اليوم السابع
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نائب محافظ القليوبية تحصل على درجة الدكتوراة فى مجال الاقتصاد والتنمية المحلية

الأحد، 07 فبراير 2021 04:13 م
نائب محافظ القليوبية تحصل على درجة الدكتوراة فى مجال الاقتصاد والتنمية المحلية نائب محافظ القليوبية مع لجنة المناقشة
القليوبية إبراهيم سالم

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حصلت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، على درجة الدكتوراة في مجال الاقتصاد والتنمية المحلية، من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وذلك عن رسالة بعنوان "أثر التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة علي خلق فرص العمل الخضراء"، وذلك تحت إشراف الدكتورة نهال المغربل نائب وزير التخطيط السابق وعضو مجلس شيوخ، والدكتور أشرف سمير، والدكتورة عادلة رجب، والدكتورة منى البرادعى الأستاذ المتفرغ بكلية السياسة والاقتصاد.

وفى هذا السياق أكدت "ريان"، أن الرسالة تتلخص فى دراسة تجربة البلدان الأوربية فى التنمية الاقتصادية المحلية وتطبيقها على 3 محافظات مصرية وهى القاهرة والإسكندرية وبنى سويف، حيث تم إجراء دراسة استقصائية للمحافظات الثلاث تم الخروج خلالها بمجموعة من التوصيات تستهدف وجود دعم اكثر للاقتصاد المحلى.

وتابعت، أن هذا يأتى عن طريق وجود كيان لتفعيل دراسة الميزة التنافسية الاقتصادية للمحليات والعمل على دعمها، والذى سيعمل على إقامة مشروعات تهدف التوجه نحو الاقتصاد الأخضر "الصناعات الغير ملوثة للبيئة".

نائب محافظ القليوبية مع لجنة المناقشة

نائب محافظ القليوبية مع لجنة المناقشة

 


نائب محافظ القليوبية

درجة الدكتورة فى الاقتصاد

جامعة القاهرة

ايمان ريان

كلية السياسة والاقتصاد

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