اليوم السابع
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نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا يتفقد امتحانات أساسيات التحول الرقمى

الأحد، 07 فبراير 2021 04:48 م
نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا يتفقد امتحانات أساسيات التحول الرقمى الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس جامعة المنزفية
المنوفية - محمد فتحى

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تفقد الدكتور أحمد فرج القاصد، نائب رئيس جامعة المنزفية للدراسات العليا والبحوث عقد أول امتحان للحصول على  شهادة أساسيات التحول الرقمي(FDTC)، والذى يعقد بمركز المعلومات بالإدارة العامة للجامعة والذى أداه اليوم  24 ممتحن للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمى والتى تعد شرطاً أساسياً لمنح أى شهادة من شهادات طلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية (دبلوم – تمهيدى – ماجستير – دكتوراه) المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح القاصد، أن برنامج الحصول على  شهادة  أساسيات التحول الرقمى يتكون من 7 برامج على أن يكون (5) برامج أساسية و(2) برنامج اختيارى من باقى البرامج و يُعتبر الطالب ناجحا فى البرنامج إذا حصل على نسبة (70 %) من إجمالى الدرجات المخصصة للبرنامج.

وشدد القاصد، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الممتحنين خلال عقد الامتحانات  للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولضمان سلامة جميع المتواجدين داخل قاعات الامتحان ، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب.

 

 

 

 


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اخبار المنوفيه

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