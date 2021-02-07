مقتل 4 متزلجين وإنقاذ 4 في انهيار جليدي بولاية يوتا الأمريكية

(رويترز)

قال مسؤولون إن أربعة متزلجين لقوا حتفهم بينما تم انقاذ أربعة آخرين قرب مدينة سولت ليك بولاية يوتا الأمريكية في أخطر انهيارات جليدية تشهدها الولايات المتحدة منذ سبع سنوات.

وأشارت متحدثة باسم إدارة الشرطة الموحدة في سولت ليك إن مجموعتين من المتزلجين، إحداهما تضم خمسة أفراد والأخرى ثلاثة، كانتا في ميلكريك كانيون شرقي عاصمة يوتا حين وقع الانهيار الجليدي اليوم السبت.

وأكدت ميلودي كاتلر، المتحدثة باسم الشرطة، إن المتزلجين الذين كانوا في العشرينات والثلاثينات من العمر، تمكنوا من إخراج أنفسهم من الجليد واستغاثوا بالشرطة. وذكرت شبكة (إن.بي.سي) الإخبارية أن إصابات الناجين بسيطة ومنها انخفاض حرارة الجسم.

وقال مركز يوتا المختص بمراقبة وتوقعات الانهيارات الجليدية إن المتزلجين تسببوا عن غير قصد في حدوث الانهيار الجليدي.

ويعد أكبر عدد من القتلى في حادث انهيار جليدي بالولايات المتحدة منذ مقتل ستة متزلجين في حادث مماثل في منطقة ماونت رينير بولاية واشنطن في 29 مايو 2014، وفقا لمركز كولورادو لمعلومات الانهيارات الجليدية.