وقال دونات كيبوانا مدير إقليم (بينى) - حسبما نقل راديو (أفريقيا 1)، اليوم الأحد، إنه "خلال الليل من الجمعة إلى السبت، ذبح مقاتلو جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة 12 مزارعا، بينهم 4 نساء فى قرية (مابولي) بإقليم (بيني) عاصمة شمال كيفو شرقي البلاد عندما كانوا في حقولهم".



وأضاف أن الهجمات المميتة تراجعت نسبيا منذ بداية شهر يناير الماضي، لأن الجيش شن هجمات ضد هذه الجماعة في قطاع "روينزوري" ثم أفرغت العديد من القرى من سكانها.



يذكر أنه بين شهري يوليو وديسمبر عام 2020، خلفت الهجمات المنسوبة إلى مقاتلي جماعة القوات الديقمراطية المتحالفة 468 قتيلا، بينهم 108 سيدات و15 طفلا في أراضي (بيني) بشمال كيفو شرق، و(إيرومو) و(مامباسا) في مقاطعة (إيتوري) المجاورة شمال شرق.