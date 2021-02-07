كابول (أ ش أ)

أعلن مسئولون محليون فى أفغانستان، مقتل شرطى وإصابة سبعة أشخاص آخرين بينهم ثلاثة مدنيين في انفجارين منفصلين فى إقليم "ننجرهار" الواقع شرق البلاد، وقال المسئولون - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الأحد، إن الحادث الأول وقع عندما استهدف هجوم بسيارة مفخخة مركزا للشرطة في منطقة "خوجياني" في إقليم "ننجرهار" حوالي الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلى للبلاد مما أسفر عن مقتل شرطى وإصابة اثنين آخرين.