وأضاف المسئولون أن الحادث الثاني وقع عندما انفجرت قنبلة مزروعة على جانب الطريق وقت مرور سيارة تابعة للشرطة في مدينة "جلال آباد" مما أسفر عن إصابة شرطيين.

من جانبها .. أفادت مصادر بإصابة ثلاثة مدنيين أيضا في أحد الانفجارين.

ولم تعلن أى جهة أو جماعة بما في ذلك حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذين الحادثين حتى الآن.