ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن مصادر حكومية هندية أن غالبية المفقودين عمال كانوا يعملون بمشروع طاقة كهربائية في المنطقة، حينما أدى الانهيار الجليدي إلى ارتفاع منسوب نهر (داوليغانا) واشتداد قوة تياره المائي فاندفع جارفا كل ما يقع على مساره.

وأكدت مصادر محلية أن مياه النهر أغرقت عدة مساكن تقع على الضفاف، وشوهدت جثث الغرقى تطفو فوق المياه.

من جانبها، ذكرت شركة الطاقة الكهربائية أن الاتصال بعمالها الذين كانوا في المنطقة تعذر.

وأرسلت السلطات الهندية، مئات عمال الطوارئ للإغاثة والبحث عن المفقودين، مجهزين بالآليات الضرورية، لمواجهة تداعيات هذه الكارثة.