وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت المسجد الأقصى أمام المصلين، لمدة 42 يوما، بدعوى انتشار فيروس "كورونا" في الوقت الذي كانت تسمح فيه للمستوطنين باقتحامه.