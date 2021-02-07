مستشار محافظ جنوب سيناء: نهدف توفير 62 ألف فرصة عمل من خلال السياحية

شرم الشيخ محمد السيد _ على عبد الرحمن

قال كرم معوض مستشار محافظ جنوب سيناء للتخطيط العمرانى، إن الأهداف التنموية لجنوب سيناء حتى 2052 تتمثل فى توزيع الخريطة السكانية بتوطين 1.8 مليون نسمة وتوفير 615 ألف فرصة عمل ورفع نسبة مساهمة جنوب سيناء فى إجمالى الناتج المحلى لمصر.

وأضاف كرم معوض خلال كلمة له فى ملتقى التنمية فى سيناء بين الحاضر والمستقبل والذى يتم تنظيمه بشرم الشيخ تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك 5 ركائز أساسية للتنمية وهى التنمية البشرية من خلال رفع الكثافة السكانية بتوفير فرص عمل مع تنمية قدرات البشرية والتجارة العالمية والنقل من خلال ميناء الطور البحرى ضمن تنمية محور قناة السويس والسياحة العالمية من خلال رفع كفاءة السياحة الترفيهية والدينية والبيئية والعلاجية والطاقة الجديدة والمتحددة من خلال تعظيم الطاقة المتجددة والمجمعات الصناعية والزراعية من خلال استغلال الموارد والثروات الطبيعية المتنوعة، وستكون الطاقة الفندقية العاملة بقطاع شرم الشيخ 54169 غرفة و21000 غرفة تحت الإنشاء.

وأشار إلى أنه بشأن قطاع السياحة نهدف الوصول بعدد الليالى السياحية إلى 33 مليون ليلة بدلا من 21 مليون ليلة عام 2010 وتوفير 62 ألف فرصة عمل من خلال السياحية البيئية والروحانية والترفيهية والمؤتمرات السياسية والاقتصادية والمال ورجال الأعمال، موضحا أن حى الرويسات تحول من عشوائية إلى مدينة مخططة.

وتابع: "الخطة تستهدف إنشاء مدينة شرم الشيخ الاقتصادية، مركز عالمى للخدمات اللوجيستية والمالية والتجارية بجنوب مدينة شرم الشيخ يمساحة 4.2 مليون متر مربع بتكلفة 50 مليار جنيه ونستهدف 4 ملايين ليلة سياحية وتوفير 75 ألف فرصة عمل مباشرة ومدينة للملاهى العالمية ومبنى مجلس المدينة ضمن الحكومة التكنولوجية بتكلفة 175 مليون جنيه سيتم الانتهاء منه يناير 2022، انشاء مركز صحى علاجى بمنطقة حمام موسى".