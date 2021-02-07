مستشار النمسا: نسعى إلى إنتاج لقاحى كورونا الروسى والصينى محليا

قال المستشار النمساوى سباستيان كورتس إن حكومته ترغب في إنتاج لقاحى كورونا الروسى والصينى فى النمسا، وأضاف -في تصريحات اليوم الأحد، أنه بعد الموافقة على اللقاحين ستسعى الحكومة النمساوية إلى إتاحة طاقات إنتاجية للشركات لإنتاج اللقاحين الروسي والصيني، مشيرا إلى أن الإنتاج سيكون مطابقا في المواصفات للشركات المصنعة في البلدان الأخرى.
ومن ناحية أخرى، كشفت أبحاث علمية حديثة عن أن لقاح " استرازينكا " البريطانى الجديد يوفر حماية محدودة ضد عدوى فيروس كورونا المتحور " سلالة جنوب أفريقيا " .
وذكرت دراسة مشتركة لجامعتي "اكسفورد" البريطانية و" ويتوترسراند " في جنوب أفريقيا- نقلتها وسائل الإعلام النمساوية اليوم- أن احتمال انخفاض حماية التطعيم ضد الطفرة كبير، مشيرة إلى أن العينة التى شاركت في الدراسة بلغت 2026 شخصًا .
يشار إلى أن طفرة فيروس جنوب أفريقيا تعتبر أكثر عدوى من الفيروس الأصلي، وتتقارب في خطورتها مع طفرتي بريطانيا والبرازيل، وقد انتشروا الثلاثة بالفعل في العديد من البلدان حول العالم.
يذكر أن أول دفعة - والمكونة من 36 ألف جرعة من لقاح كورونا من شركة "أسترازينيكا"- وصلت بالفعل إلى النمسا أمس /السبت/، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للجرعات إلى 700 ألف جرعة بنهاية شهر مارس المقبل .
وفى سياق متصل سجلت وزارة الصحة النمساوية، اليوم السبت، 1317 إصابة جديدة، و18 حالة وفاة، بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة.
وذكر بيان للوزارة، اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 423 ألفا و839 حالة.. تعافى منها 402 ألف و53 حالة، بينما وصل عدد الوفيات بالفيروس إلى 8012 حالة.
ولفت إلى وجود 1560 حالة في المستشفيات منها 290 حالة في وحدات العناية المركزة.. مشيرا إلى تلقي 297 ألفا و493 شخصا التطعيم المضاد لكورونا.
وذكر البيان أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت على النحو التالي : بورجنلاند (34) وكارينثيا (115) والنمسا السفلى (308) والنمسا العليا (110) وسالزبورج (83) وستيريا (151) وتيرول (88) وفورارلبرج (56) وأخيرا العاصمة فيينا 372 حالة .
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