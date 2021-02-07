مركز سموم جامعة بنها يستقبل 191 حالة في يناير الماضى منها 81 أدوية خطأ

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب في جامعة بنها، بقيادة الدكتورة شيرين الخولى رئيس قسم الطب الشرعى والسموم، تقرير المركز عن شهر يناير الماضى، للحالات التى استقبلها المركز خلال الشهر الماضى، والتى تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز، ومبيدات حشرية، ومخدرات، مشتقات بترولية، ومواد كاوية، وأدوية علاجية، وتسمم غذائي، ولدغات حشرات.

وأكد التقرير الشهرى لمركز السموم بجامعة بنها، أنه بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم استقبالها الشهر الماضي 191 حالة تسمم تم تقديم الخدمة العاجلة لها وإنقاذ حياتها، حيث كانت أكتر من 42.5% من حالات التسمم بسبب تناول الأدوية العلاجية بطريق الخطـأ، بإجمالى 81 حالة، وجاء بعدها في الترتيب اختناق الغاز بإجمالى 37 حالة، ثم تناول المبيدات الحشرية بإجمالى 26 حالة، ثم تناول المواد الكاوية "البوتاس" بإجمالى 17 حالة.

وناشد مركز السموم بجامعة بنها، المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضوا لحالات التسمم، موضحة أن باقى الحالات تنوعت في التقرير منها 12 حالة تسمم غذائي، و11 حالة تناول مخدرات، و7 حالات مشتقات بترولية.