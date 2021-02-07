محامي ترامب يدافع بـ"عدم دستورية المساءلة".. ويؤكد: الخطاب الديموقراطى يثير الفتن

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن بروس كاستور، كبير فريق محامين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في قضية عزله المقرر بدء جلساتها في الـ9 من الشهر الجاري ، إنه سيلقي الضوء على خطاب المشرعين الديمقراطيين خلال المحاكمة الأسبوع المقبل.

وفي حديثه لقناة فوكس نيوز، قال كاستور: إنه سيستخدم مقاطع فيديو لتعليقات الديمقراطيين لمحاربة الأدلة ضد ترامب التي من المتوقع أن تتضمن مقطع فيديو لتصريحاته الخاصة أمام حشد من المؤيدين في قبل أعمال الشغب المميتة في مبنى الكابيتول في 6 يناير.

وقال كاستور: إن الكثير من الديموقراطيين في واشنطن يستخدمون الخطابات المثيرة للفتن، وأشار إلى أنه سيسلط الضوء على الملاحظات التي أدلى بها الديمقراطيون حول احتجاجات "حياة السود مهمة" خلال الصيف.

وأضاف: "هناك الكثير من الأشرطة التي تحترق المدن والمحاكم تتعرض للهجوم والعملاء الفيدراليون يتعرضون للاعتداء من قبل مثيري الشغب في الشوارع ، وهتف الديمقراطيون مؤيدين لها في جميع أنحاء البلاد".

وفقا للتقرير، سيعمل كاستور مع المحامي ديفيد شوين للدفاع عن ترامب في محاكمة الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تتمحور حجتهم حول ما يقولون إنه عدم دستورية محاكمة رئيس سابق بمجرد تركه لمنصبه وانتهاكات ترامب لحقوق التعديل الأول.

يذكر أن مجلس النواب الأمريكى، الذي يسيطر عليه الديموقراطيون في الكونجرس الأمريكي صوت على عزل ترامب الشهر الماضي، بسبب تصريحات أدلى بها لمؤيديه قبل أحداث الشغب في 6 يناير ، والتي أدت إلى مقتل عدة أشخاص وفشلت في وقف مصادقة الكونجرس على نتائج الهيئة الانتخابية.

ودافع كاستور، عن تصريحات ترامب التي تضمنت سرقة الانتخابات وتزوير النتائج، مؤكدا ان خطاب ترامب كان توضيحا للحقائق، قائلاً: "لكن هنا ، عندما يكون لديك رئيس الولايات المتحدة يلقي خطابًا، ويقول إنه يجب عليك أن تجعل تفكيرك معروفاً بشكل سلمي للناس في الكونجرس ، فإنه فجأة أصبح شريرًا".