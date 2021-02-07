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محامو بورسعيد يتوافدون على انتخابات النقابة لاختيار النقيب والأعضاء.. صور

الأحد، 07 فبراير 2021 11:15 ص
محامو بورسعيد يتوافدون على انتخابات النقابة لاختيار النقيب والأعضاء.. صور انتخابات المحامين ببورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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توافد محامو بورسعيد اليوم الأحد، على انتخابات النقابة الفرعية لاختيار النقيب وعضو الشباب وأعضاء ممثلى المحاكم الجزئية. وتجرى الانتخابات بنقابة المحامين الفرعية في بورسعيد، بشارع طرح تحت إشراف قضائى پإجمالى 1800 من أعضاء الجمعية العمومية ممن يحق لهم التصويت .

ويتنافس على مقعد النقيب 4 مرشحين أبرزهم " صفوت عبد الحميد النقيب الأسبق وأحمد عبد النعيم النقيب السابق وعصام سلامة اشرف العزبى المحاميين بالنقص " .

كما يتنافس على مقعد الشباب كل من " أحمد همام ومحمد أبو المعاطى الشريف ومصطفى السلامونى بينما يتنافس 20 مرشحا على مقعد المحاكم الجزئية ".

 

انتخابات المحامين ببورسعيد
انتخابات المحامين ببورسعيد

توافد محامو بورسعيد على انتخابات النقابة الفرعية

توافد محامو بورسعيد على انتخابات النقابة الفرعية
 
جانب من انتخابات المحامين
جانب من انتخابات المحامين

 


انتخابات المحامين

انتخابات نقابة المحامين

انتخابات محامين بورسعيد

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