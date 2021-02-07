محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة اليوم لتسليم الصيادين شهادات التدريب

بورسعيد - السيد فلاح

يستقبل فى العاشرة ونصف صباح اليوم الأحد، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بديوان عام المحافظة، قبل الانتقال إلى المركز الثقافى ببورسعيد، لتسليم عددًا من شهادات التدريب وكذلك بوليصات تأمين لعدد من الصيادين.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 716 شابًا، وذلك فى منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، منهم 150 من ذوى القدرات، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1330 شاباً منهم 46 من ذوى الإحتياجات الخاصة، فضلاً عن استخراج 472 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

وقال وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة فى بورسعيد، تلقت فى مجال علاقات العمل 162 شكوي، تم تسوية شكوتين، وحفظ 113 منها، وإحالة 17 شكوى للمحكمة العمالية، ومازالت 30 شكوى تحت البحث والدراسة ، كما قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، حيث تم صرف 13 ألف جنيه لـ 6 عمال منحة مولود، ومنحتى وفاة بمبلغ 20 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه كرعاية صحية لعامل آخر، فضلاً عن استخراج 150 شهادة "أمان" كل واحدة بمبلغ 500 جنيه وتسليمهم للعمال المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة.

وقال السيد السنجابي، مدير مديرية القوى العاملة فى بورسعيد، إنه من صمن إنجازات المديرية خلال شهر ديسمبر الماضى، قيام المديرية بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالى على 468 منشأة، دورى نهارى وحملات، وأسفر عن تحرير 52 محضرًا عماليًا، وعقد ندوتى توعية، فضلاً عن التفتيش على 114 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 22 محضرًا، أخرى مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعقد 13 ندوة توعية وصل عدد المستفيدين منها 120 مستفيدًا فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأنواع المخاطر التى يواجهها العمال وطرق الوقاية منها والمادة 134 من قانون رقم 12 لسنة 2003 بخصوص لجان السلامة المهنية والجهاز الوظيفي.