اليوم السابع
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محافظ بنى سويف يتابع بدء تلقى الأطقم الطبية بمستشفيات العزل لقاح كورونا

الأحد، 07 فبراير 2021 06:03 م
محافظ بنى سويف يتابع بدء تلقى الأطقم الطبية بمستشفيات العزل لقاح كورونا تلقى الأطقم الطبية بمستشفيات العزل لقاح كورونا
بنى سويف هانى فتحى

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تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، من خلال وكيل وزارة الصحة سير العمل فى منظومة تلقى الأطقم الطبية بمستشفيات العزل للقاح كورونا، وذلك فى ضوء الخطة التى تنفذها وزارة الصحة بتلقى كافة الأطقم الطبية للقاح لحمايتهم من الإصابة بالعدوى ولضمان استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال الجائحة.

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والذى أوضح أنه قد تم اليوم تطعيم 51 من الأطقم الطبية بواقع: 15 بمستشفى التأمين الصحى و9 بمستشفى الصدر و27 بمستشفى الحميات، مشيرا إلى أن أعمال التطعيم وتلقى الأطقم الطبية للقاح تتم وفق إجراءات صحية محددة بداية من قياس العلامات الحيوية كالضغط والحرارة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقى.

من جانبه أكد محافظ بنى سويف على أنه هذه الخطوة تعد إضافة متميزة تضاف إلى الجهود النوعية التى تبذلها الدولة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وخطوة هامة تجسد نجاح الدولة المصرية فى التعامل وإدارة الأزمة، خاصة أن مصر من أوائل الدول فى افريقيا التى تحصل على لقاح فيروس كورونا، وهو ما يعكس نجاح الحكومة فى جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة وحرص الدولة المصرية على صحة المواطنين وفى إطار الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، وخاصة الأطقم الطبية الذين هم الصف الأول على خط المواجهة مع هذا الوباء.

بدء تلقى الأطقم الطبية بمستشفيات العزل لقاح كورونا (1)
 

 

بدء تلقى الأطقم الطبية بمستشفيات العزل لقاح كورونا (3)
بدء تلقى الأطقم الطبية بمستشفيات العزل لقاح كورونا (3)

 

بدء تلقى الأطقم الطبية بمستشفيات العزل لقاح كورونا (4)
 

 

بدء تلقى الأطقم الطبية بمستشفيات العزل لقاح كورونا (5)
 

 

بدء تلقى الأطقم الطبية بمستشفيات العزل لقاح كورونا (10)
 

 

بدء تلقى الأطقم الطبية بمستشفيات العزل لقاح كورونا (11)
 

 


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