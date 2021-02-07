محافظ المنوفية: قروض حسنة وتوزيع 1200 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن بدء توزيع 1200 بطانية ودفاية ضمن مبادرة "مصر الدفيانة " وذلك بالتنسيق مع جمعية الأورمان علي الأسر الفقيرة والأولي بالرعاية من الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة والأيتام ومحدوى الدخل علي مستوي قري ومدن المحافظة، يأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية بالنهوض بالأسر الفقيرة ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر استحقاقا وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء المحافظة وتنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بالاهتمام بالأسر الأشد احتياجا .

وأضاف المستشار سيد الشوربجى مدير جمعية الأورمان بالمنوفية أنه تم تنظيم 3 معارض للملابس الجديدة بقرية سنتريس بأشمون وطوخ طنبشا ببركة السبع والعراقية بالشهداء بإجمالى 4500 قطعة ملابس، فضلاً إلي أنه منذ بدء شهر فبراير الحالي تم تسليم (10) أكشاك مواد غذائية للحالات الأكثر استحقاقا مزودة بالبضاعة وجهاز ديب فريزر وعداد كهرباء بإجمالي تكلفة 150 ألف جنيه، كما تم تقديم عدد (10) قروض حسنة بدون فوائد لتنمية المشروعات الصغيرة، بالإضافة الي تنظيم معرض أثاث منزلي بقرية العراقية بالشهداء ذلك لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر استحقاقا وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الحالات المستحقة والأولي بالرعاية بنطاق لمحافظة وفق أبحاث ميدانية .

ووجه محافظ المنوفية مدير جمعية الأورمان بالمنوفية بتوزيع 120كجم من اللحوم المجمدة على نزلاء مؤسسة الرعاية الاجتماعية بمنوف، يأتى هذا انطلاقا من المسئولية المجتمعية في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية .

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بالجهود التى تقوم بها المؤسسات والجمعيات الأهلية في التخفيف عن كاهل المواطنين وتحسين مستوي معيشتهم من خلال توفير الرعاية للفئات المستحقة وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من الآمهم ومعانتهم.