محافظ الفيوم يبحث آليات استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية شكشوك

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً لبحث آليات استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، وحكمدار الفيوم، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ورئيس مدينة أبشواي، ومدير عام المساحة.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ أكد خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في إنهاء مشكلة التعويضات المستحقة عن نزع ملكية الأرض المخصصة للمشروع، لتنفيذه في أسرع وقت، حرصاً على المصلحة العامة لأهالي القرية، موجهاً رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بإعداد مذكرة تفصيلية بمشكلة التعويضات.
كما وجه المحافظ، رئيس مدينة أبشواي، للتنسيق مع أهالي "شكشكوك" المستفيدين من تعويضات نزع الملكية لصرف جزء من المبالغ المستحقة، لحين ورود التمويل الإضافي لاستكمال صرف التعويضات.
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أنه تم أيضاً خلال الاجتماع مناقشة خطة تنفيذ وتمويل الطريق الربع دائري بمركز أبشواي.
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