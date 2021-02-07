محافظ الفيوم يبحث آليات استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية شكشوك

الفيوم رباب الجالي

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً لبحث آليات استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، وحكمدار الفيوم، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ورئيس مدينة أبشواي، ومدير عام المساحة.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ أكد خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في إنهاء مشكلة التعويضات المستحقة عن نزع ملكية الأرض المخصصة للمشروع، لتنفيذه في أسرع وقت، حرصاً على المصلحة العامة لأهالي القرية، موجهاً رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بإعداد مذكرة تفصيلية بمشكلة التعويضات.

كما وجه المحافظ، رئيس مدينة أبشواي، للتنسيق مع أهالي "شكشكوك" المستفيدين من تعويضات نزع الملكية لصرف جزء من المبالغ المستحقة، لحين ورود التمويل الإضافي لاستكمال صرف التعويضات.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أنه تم أيضاً خلال الاجتماع مناقشة خطة تنفيذ وتمويل الطريق الربع دائري بمركز أبشواي.