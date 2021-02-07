محافظ الشرقية يُتابع معدلات تنفيذ مشروع صرف صحى قرى ديرب نجم بتكلفة 100 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أكد اللواء شريف فارس رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أنه جارى تنفيذ مشرع صرف صحى بقرى "العكل - كراديس - فرغان" بمركز ومدينة ديرب نجم بتكلفة 100 مليون جنيه، حيث وصلت نسب تنفيذ شبكات الإنحدار بقرية العكل إلى 50 % ، وشبكات الإنحدار بقرية كراديس بلغت 60% ، وشبكات الإنحدار بقرية فرغان بلغت 35 % ، ونسب تنفيذ إنشاء محطة رفع كراديس 25%، مؤكداً أن الأعمال بالمشروع تسير على قدم وساق لسرعه الإنتهاء من التنفيذ ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، قد تابع مع اللواء شريف فارس رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى ، معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال مشروع صرف صحى قرى "العكل - كراديس - فرغان" التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم والمقام بتكلفة مالية 100 مليون جنيه ، لتساهم وبشكل كبير فى توفير مشروع صرف صحى آمن وسليم للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين .

وأوضح محافظ الشرقية، أنه جارى تنفيذ 93 مشروع بقطاع الصرف الصحى بتكلفه إجماليه بلغت 12 مليار و356 مليون جنيه ، والتى تشمل إقامة 33 محطة معالجة و194 محطة رفع ، بالإضافة إلى خطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمه قرى ومدن المحافظة، وذلك فى إطار إهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

شدد المحافظ على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد للإنتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة فى العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأى صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية فى الموعد المحدد ، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من إرتداء العمال الكمامة الواقية خلال أوقات العمل بالإضافة إلى إجراء اعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.