محافظ الشرقية يضبط سيارة تسير عكس الاتجاه بطريق الزنكلون الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

إستوقف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، سيارة تسير عكس الاتجاه بطريق الزنكلون الزقازيق ، وذلك خلال عودته من متابعة فاعليات اليوم الثانى للحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع ، بمقر الوحدة البيطرية بقرية الزنكلون التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق .

وأعطى المحافظ تعليماته لرجال المرور بسحب رخصة قيادة السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة ، مؤكداً أن السير عكس الاتجاه جريمة فى حق الوطن والمواطن يترتب عليه وقوع حوادث ، ويتسبب فى إزهاق أرواح الأبرياء.

ووجه محافظ الشرقية ، مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المرورى بمختلف شوارع وميادين المحافظة ، لإعادة الإنضباط للشارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين ، مطالباً أصحاب السيارات بضرورة الإلتزام بقواعد المرور .