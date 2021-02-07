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محافظ الشرقية يضبط سيارة تسير عكس الاتجاه بطريق الزنكلون الزقازيق

الأحد، 07 فبراير 2021 02:48 م
محافظ الشرقية يضبط سيارة تسير عكس الاتجاه بطريق الزنكلون الزقازيق السيارة المضبوطة التى تسير عكس الاتجاه
الشرقية - إيمان مهنى

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إستوقف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، سيارة تسير عكس الاتجاه بطريق الزنكلون الزقازيق ، وذلك خلال عودته من متابعة فاعليات اليوم الثانى للحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع ، بمقر الوحدة البيطرية بقرية الزنكلون التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق .

وأعطى المحافظ تعليماته لرجال المرور بسحب رخصة قيادة السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة ، مؤكداً أن السير عكس الاتجاه جريمة فى حق الوطن والمواطن يترتب عليه وقوع حوادث ، ويتسبب فى إزهاق أرواح الأبرياء.

ووجه محافظ الشرقية ، مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المرورى بمختلف شوارع وميادين المحافظة ، لإعادة الإنضباط للشارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين ، مطالباً أصحاب السيارات بضرورة الإلتزام بقواعد المرور .

 

 

 


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