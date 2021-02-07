محافظ الشرقية يتابع حملة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية ويتفقد المنافذ الخدمية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، فاعليات اليوم الثانى للحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع ، وذلك بمقر الوحدة البيطرية بقرية الزنكلون التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق ، بحضور اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطري .

أكد المحافظ على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي ، مشيراً إلى ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية حتى تحقق الحملة أهدافها المرجوة بما يعود بالنفع على مربى الماشية وصغار المزارعين.

شدد محافظ الشرقية على ضرورة حث وتوعية الفلاحين ومربى الماشية بأهمية التحصين للقضاء على مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع ، مؤكداً على ضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة الأمراض والأوبئة أثناء مرور لجان التحصين والفرق الطبية بمقار اللجان أو منازل المربين.

ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى ، أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع لعام 2021 من خلال 180 لجنة تحصين بقرى المحافظة مقسمة إلى 3 لجان من المديرية و34 لجنة من أقسام الوقاية بالإدارات و143 لجنة من الوحدات البيطرية بالإضافة إلى جاهزية الكوادر الطبية والفنية والأدوات والآلات المشاركة فى تنفيذ الحملة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى ان الحملة تستهدف تحصين 283 ألف رأس ماشية و205 ألف رأس أغنام وماعز لرفع مناعتها ضد الأمراض المختلفة، لافتاً إلى أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها فى مقار اللجان أو الإنتقال إلى منازل المواطنين والمربين للتحصين والحفاظ على الثروة الحيوانية

كما تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بالديوان العام ، والذى يضم قاعتين للتدريب ومعمل للإختبار ، وذلك للإطمئنان على سير العمل به وما يقدمه من خدمات فى مجال الحاسب الآلى ، وتنظيم دورات فى مجالات ( التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك وبورصة - تحكيم دولى – مكافحة الفساد المالى والإدارى) بالإضافة إلى تدريس مناهج تكنولوجيا المعلومات للطلبة والطالبات بجميع مراحل التعليم المختلفة وتدريب شباب الخريجين على أستخدام أساليب التكنولوجيا المختلفة بما يتيح لهم فتح آفاق جديدة لفرص العمل .

أشاد المحافظ بمستوى الخدمات المقدمة بالمركز، مطالباً ببذل المزيد من العمل والجهد للإرتقاء بمنظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمترددين على المركز .

ومن جانبه أوضح ممدوح الشرقاوى مدير المركز أن مركز تدريب علوم الحاسب الألى والتكنولوجيا التابع لديوان عام المحافظة حائز على شهادة الأيزو 9001 لسنة 2001 وحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة تقييم مراكز التدريب برئاسة مجلس الوزراء - مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار والحاصل على ترخيص إختبارات الرخصة الدولية (ICDL) ، مشيراً إلى أن المركز يقوم بالتدريب على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الألى والتدريب على البرامج المتخصصة (هندسة جرافيك وتصميم - البرمجة) ويمنح دورات (التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولى ).

أضاف مدير المركز أن المركز يضم نخبة من المدربين المتخصصين ذوى الكفاءة والخبرة ويُعد من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية فى مجال الحاسب الآلي، لافتاً إلى أن المتدرب يحصل على شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.

كما زار محافظ الشرقية منفذ بيع منتجات شركة الصالحية للاستثمار والتنمية والكائن خلف قصر ثقافة الزقازيق للإطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والمواد الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والتأكد من جودتها وانخفاض أسعارها لتناسب محدودى الدخل ولتخفيف العبء والمعاناه عن كاهل المواطن البسيط.

وأشاد المحافظ بمنتجات الشركة ، من حيث الجودة وانخفاض الأسعار ، والمساهمة فى خلق فرص عمل حقيقية للشباب ، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة تعزيز أطر التعاون بين الشركة والمحافظة للتوسع فى إقامة منافذ لتسويق منتجات الشركة بكافة المراكز والمدن والأحياء بنطاق دائرة المحافظة لتطرح أمام المواطنين بأسعار أقل من السوق وذلك تماشياً مع خطة الدولة فى التوسع فى إقامة المنافذ وتقديم منتجات بأسعار مخفضة للمواطنين ومحاربة جشع التجار والتصدى لظاهرة ارتفاع الأسعار وتقديم المنتج بأسعار مخفضة.