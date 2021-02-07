محافظ الشرقية: تلقينا 238 ألف و562 طلب للتصالح فى مخالفات البناء

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجيه والوحدات المحلية القروية بحسن إستقبال المواطنين وتشجيعهم على الإستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.

وأشار محافظ الشرقية إلى موافقه مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 35% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى خلال الشهر الجاري ، بينما يُسدد 40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل.

ومن جانبه أوضح أحمد الشريف المشرف العام على المراكز التكنولوجية، إلى أنه تم إستقبال 238 الف و562 طلب من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائى حتي 6 فبراير 2021 وتحصيل نسبة 35% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون والمستمرة العمل بها حتى نهايه الشهر الجاري.

ومازال أهالي الشرقية يتوافدون علي المراكز التكنولوجيه المتواجدة بنطاق المحافظة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والإستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس المقبل.