اليوم السابع
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وتحمل المحافظة 50 % من باقى تركيب الانترلوك..

محافظ البحيرة يقدم 100 ألف جنيه دعم لقرية سرنباى لدعم مبادرة "هنجملها".. صور

الأحد، 07 فبراير 2021 03:41 م
محافظ البحيرة يقدم 100 ألف جنيه دعم لقرية سرنباى لدعم مبادرة "هنجملها".. صور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة – ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على أهمية الجهود التى تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بدور المجلس الوطنى للشباب فى العمل على تنمية العديد من القطاعات وخاصة من خلال مبادرة "هنجملها" ومبادرة "مجلس إدارة الشارع" برعاية ودعم رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بهدف نشر الوعى لدى النشىء والشباب والعمل على الحفاظ على البيئة بالشوارع وتطويرها ورفع كفاءتها اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا وبيئيا وصحيا، مؤكداً على أهمية دور المشاركة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدنى كشريك أساسى وفاعل مع كافة جهود المحافظة والأجهزة التنفيذية للعمل على تنمية وتطوير الشوارع والميادين.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها المحافظ اليوم بقرية سرنباى بالمحمودية لمتابعة المشاركة الإيجابية لأهالى قرية سرنباى ومبادرة تجميل شوارع القرية بالإنترلوك بحضور المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام والدكتور وائل الطناحى - أمين المجلس الوطنى للشباب ومسئول مبادرة تطوير الشوارع والمهندس محمود الرمسيسى – رئيس مدينة المحمودية حيث تتم أعمال تجميل الشوارع وتركيب الانترلوك بمسافة تقدر بـ 800 م من الشوارع الفرعية بالقرية.

وأشاد المحافظ بالروح الوطنية والوعى البيئى لدى المواطنين وجهود ابناء الوطن المخلصين للعمل على تنمية البيئة والمجتمع المحلى وحث الشباب للمشاركة فى الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية ،مؤكدا على تقديم كافة اوجه الدعم للقرية والوقوف على جميع الاحتياجات بها وتذليل جميع الصعاب لتحقق المبادرة كافة اهدافها  كما انه جارى إدراج معظم الشوارع الرئيسية بها بخطة الرصف لهذا العام بالإضافة إلى قيام المحافظة بتحمل نصف قيمة اعمال تركيب الانترلوك بباقى شوارع القرية وكذا  تقديم 100 ألف جنيه دعم إضافى للقرية.

وأشاد بدور مؤسسات المجتمع المدنى والمبادرات الشبابية فى دعم الجهود التنموية التى تتم فى شتى القطاعات والمجالات .

واضاف المحافظ أن البحيرة من المحافظات الرائدة فى تلك المجالات وأن أهلها لديهم من الحس الوطنى والعمل المجتمعى الكثير وهو ما ظهر جليا فى اعمال تطوير وتنمية قرية واقد بكوم حمادة .

وأشار إلى انه جارى تنفيذ نفس تلك الأعمال بحى الزهور بأبو حمص وحى زهراء كفر الدوار داعيا جميع القرى والمناطق للمشاركة فى تلك المبادرات .

واكد رئيس المجلس القومى للشباب على أهمية مبادرة هنجملها والتى تم تنفيذها بالعديد من الشوارع على مستوى الجمهورية بالتنسيق وبدعم وزارة التنمية المحلية وإشراف رئاسة مجلس الوزراء بهدف تنميه ورفع كفاءة تلك الشوارع وتجميلها وتوعيه النشء والشباب بأهمية النظافة كسلوك حضارى يجب اتباعه والحفاظ عليه.

 

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انترلوك

هنجملها

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تطوير الشوارع

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