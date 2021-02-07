اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 فبراير 2021 10:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يوافق على جدولة القيمة المالية الخاصة بأرض نادى الصحفيين

الأحد، 07 فبراير 2021 10:10 م
محافظ الإسكندرية يوافق على جدولة القيمة المالية الخاصة بأرض نادى الصحفيين محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وكل من: محمد شبانة أمين عام النقابة، فكرى عبدالسلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وذلك لمناقشة آخر التطورات الخاصة بأرض النادى البحرى بمنطقة سابا باشا الخاص بأعضاء نقابة الصحفيين، والمخصص للنقابة منذ ما يقرب من 50 عاما

وخلال اللقاء؛ وافق المحافظ علي جدولة القيمة المالية الخاصة بأرض النادى، وإلتزام النقابة بتسديد دفعة فورية من المتأخرات المتراكمة عليها. مؤكدا علي ضرورة تسديد كافة حقوق الدولة لتعظيم موارد الدولة واستغلالها فيما يخدم المواطن السكندري

ووجه المحافظ، بتقديم كل أشكال العون للنقابة للبدء فى الإنشاءات قريبا ليكون لأول مرة هناك نادى بحرى خاص للصحفيين على مستوى محافظات مصر، ليقدم لهم كل الخدمات المناسبة ويوفر في نفس الوقت إيرادات غير مسبوقة للنقابة لتعظيم مواردها

من جانبه؛ أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه سيتم قريبا البدء فى إنشاء النادى البحرى على أحدث طراز طبقا للإشتراطات البنائية بالمنطقة واستخراج التراخيص اللازمة. 

وقام النقيب و الأمين العام بتفويض فكرى عبدالسلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية، للتنسيق مع المحافظة وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة.

وأشار كل من الدكتور ضياء رشوان ومحمد شبانة، إلى أنه سيتم خلال أيام قليلة وضع حجر الأساس للنادي البحري فى حضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بعد اخلاء الارض من الإشغالات.


الاسكندرية

نقابة الصحفيين

محافظ الاسكندرية

النادى البحرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضياء رشوان: جائحة فيروس كورونا ضاعفت اهتمام مصر بآسيا

الإثنين، 01 فبراير 2021 12:01 م

ضياء رشوان: مجلس الشيوخ جزء مهم من تاريخ مصر وعاد فى توقيت شديدة الأهمية

الأحد، 31 يناير 2021 02:44 م

ضياء رشوان أمام حقوق إنسان البرلمان لتنسيق الرد على الادعاءات ضد مصر الإثنين

السبت، 23 يناير 2021 10:30 ص

الصحف المصرية.. الرباعية الدولية تبحث استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى القاهرة اليوم.. ضياء رشوان: الرئيس أعاد للسياسة الخارجية المصرية مكانتها وتأثيرها على الصعيدين الإقليمى والدولى

الأحد، 10 يناير 2021 09:31 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة