محافظ الإسكندرية يوافق على جدولة القيمة المالية الخاصة بأرض نادى الصحفيين

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وكل من: محمد شبانة أمين عام النقابة، فكرى عبدالسلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وذلك لمناقشة آخر التطورات الخاصة بأرض النادى البحرى بمنطقة سابا باشا الخاص بأعضاء نقابة الصحفيين، والمخصص للنقابة منذ ما يقرب من 50 عاما.

وخلال اللقاء؛ وافق المحافظ علي جدولة القيمة المالية الخاصة بأرض النادى، وإلتزام النقابة بتسديد دفعة فورية من المتأخرات المتراكمة عليها. مؤكدا علي ضرورة تسديد كافة حقوق الدولة لتعظيم موارد الدولة واستغلالها فيما يخدم المواطن السكندري.

ووجه المحافظ، بتقديم كل أشكال العون للنقابة للبدء فى الإنشاءات قريبا ليكون لأول مرة هناك نادى بحرى خاص للصحفيين على مستوى محافظات مصر، ليقدم لهم كل الخدمات المناسبة ويوفر في نفس الوقت إيرادات غير مسبوقة للنقابة لتعظيم مواردها.

من جانبه؛ أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه سيتم قريبا البدء فى إنشاء النادى البحرى على أحدث طراز طبقا للإشتراطات البنائية بالمنطقة واستخراج التراخيص اللازمة.

وقام النقيب و الأمين العام بتفويض فكرى عبدالسلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية، للتنسيق مع المحافظة وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة.

وأشار كل من الدكتور ضياء رشوان ومحمد شبانة، إلى أنه سيتم خلال أيام قليلة وضع حجر الأساس للنادي البحري فى حضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بعد اخلاء الارض من الإشغالات.