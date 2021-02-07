محافظ أسيوط يناقش خطة إنشاءات هيئة الأبنية التعليمية ب 140 مدرسة

أسيوط هيثم البدرى

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خطة إنشاءات هيئة الابنية التعلمية بالمحافظة للعام المالى 2020/2021 والموقف التنفيذى للمدارس التى يجرى العمل بها والتى تم طرحها والمدارس الجديدة التى تم استلامها ابتدائيًا للدخول فى العملية التعليمية لزيادة عدد الفصول والعمل على تخفيض الكثافة الطلابية للحد المناسب للارتقاء بالعملية التعليمية تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة .. جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الابنية التعليمية بأسيوط.

تناول اللقاء مناقشة خطط هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط واستعراض معدلات التنفيذ فى المدارس الجديدة والخطة الإنشائية لحل مشكلة الكثافات والفترات لإستيعاب الزيادة السكانية.

وقال المحافظ إن إجمالى المدارس المنفذة والجارى تنفيذها فى الخطة يبلغ 140 مدرسة بإجمالى 2162 فصل دراسى بتكلفة 452 مليون و200 ألف جنيه لافتًا إلى أن إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول هدف أساسى للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة.

وأكد محافظ أسيوط على التعاون والتنسيق الكامل بين المحافظة وهيئة الأبنية التعليمية مشيداً بدور الهيئة فى دعم احتياجات المحافظة للنهوض بالمنظومة التعليمية وتقديم خدمة تعليمية أفضل لأبناء أسيوط مثمنًا الجهود المبذولة لسرعة إنجاز خطة تنفيذ وإنشاء المدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة للقضاء على نظام الفترتين وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

من جانبه أوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير فرع هيئة الابنية التعليمية بأسيوط إنه تم الاستلام الابتدائى لعدد 51 مدرسة بواقع 784 فصل دراسى بتكلفة 249 مليون و900 ألف جنيه كما يجرى العمل فى عدد 42 مدرسة بواقع 621 فصل دراسى بتكلفة 202 مليون و300 ألف جنيه فضلا عم طرح وإنهاء الإجراءات لعدد 19 مدرسة بواقع 307 فصل دراسى بالإضافة إلى إنه جاى إنهاء إجراءات قبول التبرع واصدار قرارات تخصيص لإنشاء 28 مدرسة بواقع 450 فصل دراسي.